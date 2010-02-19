Требуется создать интернет-магазин (книжный), который позволит не только вести учет по остаткам и дв ижению товара, но и вести первичную бухгалтерию.

Хотелось бы видеть решение на базе существующих движков.

Расскажу на примере.

При регистрации нового клиента в интернет-магазине на начальном этапе нужно выбрать вариант частное лицо или юридическое. При выборе частного лица все в общем-то понятно, и остальные шаги регистрации ни чем не отличаются от стандартного набора обычного интернет-магазина.

При выборе «юр. лицо» требуется от регистрирующегося ввести реквизиты, которые будут отображаться во всех документах. На следующем шаге предлагается ознакомиться с договором, куда уже средствами магаз ина будут добавлены реквизиты. В случае согласия предлагается договор распечатать или сохранить. Сле дующий шаг оформления заказа выбор формы оплаты. При выборе безнал генерируется счет, куда добавляют ся выбранные товары в графе плательщик добавляются введенные реквизиты.

Так же со стороны администратора, клиенту (юр.лицу) при оплате по безналу, нужно создать возможность на основании заказа выписать накладную (форма ТОРГ 12) на основании накладной или совместно с ней с чет-фактуру.

Разграничение прав в админке. Будет несколько видов пользователей, для каждого вида пользователя дол жны настраиваться индивидуальные возможности. Например, для курьера отображаются только заказы, в ко торых при оформлении указано доставка курьером. И т.д и т.п.

Это основные требования, возможны небольшие коррекции в процессе тестирования.

А ну еще по оформлению админки, хочется чтоб интерфейс был максимально доступен для понимания, что н азывается интуитивно понятный. Чтоб человек без спецальных навыков мог разобраться, и не лезть куда не нужно.

Очень нравится как сделан и оформлен www.kniga.ru. По дизайну надо что-то похожее нужно сделать.