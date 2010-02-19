Имеется интернет-магазин на базе OScommerce - необходимо сделать ряд доработок/корректировок, как в части функционала, так и в части дизайна. ТЗ по запросу. Опыт работы с OScommerce - обязателен.
Интернет-магазин
Требуется создать интернет-магазин (книжный), который позволит не только вести учет по остаткам и дв ижению товара, но и вести первичную бухгалтерию.
Хотелось бы видеть решение на базе существующих движков.
Расскажу на примере.
При регистрации нового клиента в интернет-магазине на начальном этапе нужно выбрать вариант частное лицо или юридическое. При выборе частного лица все в общем-то понятно, и остальные шаги регистрации ни чем не отличаются от стандартного набора обычного интернет-магазина.
При выборе «юр. лицо» требуется от регистрирующегося ввести реквизиты, которые будут отображаться во всех документах. На следующем шаге предлагается ознакомиться с договором, куда уже средствами магаз ина будут добавлены реквизиты. В случае согласия предлагается договор распечатать или сохранить. Сле дующий шаг оформления заказа выбор формы оплаты. При выборе безнал генерируется счет, куда добавляют ся выбранные товары в графе плательщик добавляются введенные реквизиты.
Так же со стороны администратора, клиенту (юр.лицу) при оплате по безналу, нужно создать возможность на основании заказа выписать накладную (форма ТОРГ 12) на основании накладной или совместно с ней с чет-фактуру.
Разграничение прав в админке. Будет несколько видов пользователей, для каждого вида пользователя дол жны настраиваться индивидуальные возможности. Например, для курьера отображаются только заказы, в ко торых при оформлении указано доставка курьером. И т.д и т.п.
Это основные требования, возможны небольшие коррекции в процессе тестирования.
А ну еще по оформлению админки, хочется чтоб интерфейс был максимально доступен для понимания, что н азывается интуитивно понятный. Чтоб человек без спецальных навыков мог разобраться, и не лезть куда не нужно.
Очень нравится как сделан и оформлен www.kniga.ru. По дизайну надо что-то похожее нужно сделать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Доброго времени суток! Нужно прикрутить дизайн к интернет-магазину и настроить его. Движок Prestashop.Завершен15 лет назад
- $1000
Интересует создание Интернет-магазина для продажи оружия (нелетального). Обязательные требования - интеграция с 1С (стоит версия 7,7) Двуязычность сайта - рус, англ. Требуется верстка + интеграция в движок + настройка движка. ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать интернет магазин с качественным дизайном.Завершен15 лет назад
- $366
Описание работ Пернос сайта интернет магазина с самописной CMS на Joomla 1.5.5 ДИЗАЙН • 1 макет дизайна (см. приложение1 ) в соответствии с заполненным брифом; • верстка ...Закрыт15 лет назад
- $100
Срочно поставить интернет магазин и прикрепить готовый простой дизайн Срок 2 дня. Большой плюс если сможете быстрее. Бюджет 100$. Оплата по webmoney Расчет в 2 ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Мне нужен интернет-магазин по продаже бисера и прочих материалов для рукоделия. Хотелось бы не очень сложный дизайн (устроят шаблоны), регистрацию покупателей, отображение новой и старой цены, выбора способа доставки, новостная лента, раздел текстовый ...Завершен15 лет назад
Здравствуйте. Имеется статичный сайт (html+css) сделанный на дивах. В нем 5-10 страниц с описанием продуктов и кнопкой "Купить". Нужно прикруить простое оформление заказа, без авторизации, с сохранением в ...Завершен15 лет назад
Интернет-магазин детской одежды и обуви под OsCommerce VAM Shop Есть готовый дизайн в формате (PSD) Задачи: 1) выполнить верстку под OsCommerce VAM Shop 2) несколько небольших доработок по функционалу ...Закрыт15 лет назад
Есть желание открыть интернет- магазин по продаже цветов. Есть "шаблон", который показывает КАК должен работать сайт http://www.aaronbirchphotography.com/index.htm , есть скрипт для оного http://fleek.org/isxodniki-menyu-i-navigacij/ На его основе я набросал своё понимание работы сайта (в приложении). ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт15 лет назад