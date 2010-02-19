Помощь по virtuemart, настройка веса товара

Всем привет

Необходима небольшая консультация по настройке веса товара в virtuemart

Надо подсказать как сделать:

1. Чтобы вес товара (стандартный параметр ВЕС) в шаблоне выводился не в формате X.XXXX, а чтобы коли чество знаков после запятой было 2.

Т.е. сейчас выводит "0.8000 кг", а надо чтобы выводил просто "0.8 кг "

2. А также необходимо при наполнении корзины заказа считать суммарный вес заказа и выводить его (не зависимо от вида заказа и способа доставки, всегда вес заказа должен выводиться)

Собственно думаю профи по virtuemart помогут мне и подскажут как это реализовать