Помощь по virtuemart, настройка веса товара

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Закрыт1 заявка150 просмотров

Всем привет

Необходима небольшая консультация по настройке веса товара в virtuemart

Надо подсказать как сделать:

1. Чтобы вес товара (стандартный параметр ВЕС) в шаблоне выводился не в формате X.XXXX, а чтобы коли чество знаков после запятой было 2.

Т.е. сейчас выводит "0.8000 кг", а надо чтобы выводил просто "0.8 кг "

2. А также необходимо при наполнении корзины заказа считать суммарный вес заказа и выводить его (не зависимо от вида заказа и способа доставки, всегда вес заказа должен выводиться)

Собственно думаю профи по virtuemart помогут мне и подскажут как это реализовать

15 лет назад
ZHigan4ik
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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