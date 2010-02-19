Всем привет Необходима небольшая консультация по настройке веса товара в virtuemart Надо подсказать как сделать: 1. Чтобы вес товара (стандартный параметр ВЕС) в шаблоне выводился не в формате X.XXXX, а ...
Создание сайта на 1с-Битрикс
Нужен специалист по созданию сайта на основе 1С-Битрикс. Дизайн сайта есть, необходимо его разместить (собрать все в единое целое).
Готов ответить на доп вопросы.
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