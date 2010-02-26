Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужен рабочий функциональный магазин. Нужно: оплата кредитными картами, вопрос-ответ, новости, форма обратной связи, оформление заказа, регистрация. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.
Создание магазина на Джумла
Более подробное ТЗ с отобранными кандидатами буду обсуждать в привате.
Заявки фрилансеров
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