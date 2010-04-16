Разработка торговой площадки

Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, викимарт точка ру. Пожалуйста сразу указывайте сроки и стоимость. OPEN SOURCE отпадает. Языки разработки - php, mysql, ajax, кеширование. Приоритет подобным проектам в портфолио. Тех задание в приложении. Дизайн в приложении.

Добавление категорий товаров нужно будет сделать таким образом чтобы свойства товара для категории были динамическими и могли менятся из админ панели. + После задания свойств - в категории автоматически должен появлятся расширенный поиск по заданным ранее свойствам. Подобная функция реализована в движке Интернет - магазина Webassyst shop script.

И еще приниципиальным моментом является показ работы по частям - каждые 3-4 дня.

Прошу обращаться только опытных программистов, с возможностью уделять ВСЕ время данному проекту. Без отзывов или аналогичных работ в портфолио кандидатуры не рассматриваются ...