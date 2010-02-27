Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney.

обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить http://casscom.far.ru

Оплату гарантрую.Начинающие фрилансеры не стесняйтесь. Отзывы не принимаю во внимание...Обовсем можно договориться.Реально нужен сайт, это главное.Нужен спец который реально и заработает и продвинется...