Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Интернет магазин
Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney.
обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить http://casscom.far.ru
Оплату гарантрую.Начинающие фрилансеры не стесняйтесь. Отзывы не принимаю во внимание...Обовсем можно договориться.Реально нужен сайт, это главное.Нужен спец который реально и заработает и продвинется...
Заявки фрилансеров
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