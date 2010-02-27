Интернет магазин

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Закрыт8 заявок276 просмотров

Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney.

обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить http://casscom.far.ru

Оплату гарантрую.Начинающие фрилансеры не стесняйтесь. Отзывы не принимаю во внимание...Обовсем можно договориться.Реально нужен сайт, это главное.Нужен спец который реально и заработает и продвинется...

15 лет назад
jktuk
58 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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