Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Интернет магазин на Битрикс
Нужно сделать интернет магазин посуды (нет цветов и размеров)
CMS 1C Bitrix в наличии и установлен на хостинге
Использовать функционал модуля магазина bexx.shop (подробное описание на bexx.ru)
Дизайн не требуется, шаблон дизайна стандартный из модуля bexx.shop, меняем цвета и пару картинок
Интеграция платёжных систем: кредитки, вебмани + квитанция сбербанка
Необходим импорт xls с ценами и наличием товаров, с условиями цены, возможность указать скидку закупки и коэффициент продажи. Товары в xls имеют уникальный артикул.
Наполнение – небольшое количество товаров только для демонстрации функционала
Срок – 4 недели после согласования тз
Гарантия – исправление дефектов в течении 3х месяцев
Во вложении черновое ТЗ
В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО:
Оценка стоимости
Ссылка на профиль на сайте Битрикс с сертификатами и проектами
Ссылки на существующие проекты на Битриксе
Заявки фрилансеров
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