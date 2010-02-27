Интернет магазин на Битрикс

Нужно сделать интернет магазин посуды (нет цветов и размеров)

CMS 1C Bitrix в наличии и установлен на хостинге

Использовать функционал модуля магазина bexx.shop (подробное описание на bexx.ru)

Дизайн не требуется, шаблон дизайна стандартный из модуля bexx.shop, меняем цвета и пару картинок

Интеграция платёжных систем: кредитки, вебмани + квитанция сбербанка

Необходим импорт xls с ценами и наличием товаров, с условиями цены, возможность указать скидку закупки и коэффициент продажи. Товары в xls имеют уникальный артикул.

Наполнение – небольшое количество товаров только для демонстрации функционала

Срок – 4 недели после согласования тз

Гарантия – исправление дефектов в течении 3х месяцев

Во вложении черновое ТЗ

В ЗАЯВКЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО:

Оценка стоимости

Ссылка на профиль на сайте Битрикс с сертификатами и проектами

Ссылки на существующие проекты на Битриксе