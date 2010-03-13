Drupal + Ubercart

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Завершен4 заявки223 просмотра

Нужно прикрутить к существующему сайту club-vaio.ru магазин на модуле Ubercart. Основное пожелание - магазин должен вызываться из меню сверху и вписываться локанично в существующий дизайн сайта

Drupal
15 лет назад
Gravip
38 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web4net
Андрей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
15 лет назад
$307
5 дней
Все сделано на ура :) Спасибо
Отличный заказчик! Все оплатил, приятно работать!

Заявки фрилансеров

web4net
Андрей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-2)
15 лет назад

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