Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Drupal + Ubercart
Нужно прикрутить к существующему сайту club-vaio.ru магазин на модуле Ubercart. Основное пожелание - магазин должен вызываться из меню сверху и вписываться локанично в существующий дизайн сайта
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