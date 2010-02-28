Интернет-магазин одежды на престашоп

Интернет-магазин на престашоп, готовый дизайн есть в PSD, должен быть реализован стандартный функционал движка плюс следующий функционал (стандартный он или нет лучше знать специалисту):

- товары в корзину должны добавляться без перезагрузки страницы, перед перемещением должно проверяться доступное количество товара, с учетом выбранного размера и цвета.

- товары в корзине хранятся в течение N часов с момента их помещения туда, по истечении этого времени они исчезают из корзины и снова доступны в поиске этому и другим покупателям.

- в корзину можно поместить только конкретный товар, т.е. определенного цвета и размера, поэтому если юзер нажал в корзину на главной а не в карточке товара, то всплывает небольшое окошко где он выбирает из доступных цвет и размер и нажимает ок, количество тут не нужно, будет перемещаться одна штука.

- помимо корзины есть блокнот (wishlist), в блокнот можно переместить ссылку на товар, то есть без указания цвета и размера, поэтому этого уточнения перед перемещением не нужно, количество так же не выбирается, и если один и тот же товар несколько раз положили в блокнот, то их не станет там несколько штук, просто ничего не произойдет. В блокноте товары хранятся неограниченное количество времени, до тех пор пока этот товар не купят весь, естественно из поиска и наличия товары находящиеся в блокнотах не исключаются.

- в галерее на главной странице должно быть возможным сделать что бы там крутились как случайные, так и вручную выбранные товары.

- рекламные баннеры хотелось бы что бы на каждой странице можно было поставить разные , какие нужно.

- в вертикальном меню категорий товара нужно иметь возможность размещать ссылки на информационные страницы, новости, опросы, превью статей.

- в превью товаров и карточке товара, основная цена может зачеркиваться и рядом цена со скидкой, в случаях если она на этот товар установлена, или у зарегеного юзера действует накопительная скидка.

- когда юзер заходит в карточку товара, показывается то количество и атрибуты (цвет, размер), для которых этого товара больше всего.

- цвета (цветные квадраты) и размеры (выпадающий список) показываются только доступные для товара, и при выборе этого сочетания идет проверка количества, и без перезагрузки страницы отображается доступное количества товара. Соответственно в выпадающем списке "в корзину" не должно быть больше чем есть в наличии.

- галерея "с этим товаром покупают" может как автоматически заполняться, так и вручную можно привязывать товары друг к другу.

- на странице оформления заказа, неактивные поля "ваши данные" заполняются автоматом из аккаунта если юзер зареген, но если нажать кнопку изменить они становятся активными и их можно редактировать, кнопка сохранить сохраняет изменения (в аккаунте изменений не происходит) и опять делает поля неактивными.

- в доставке и оплате галки по умолчанию стоят доставка/оплата курьеру, если при этом юзер выбирает город не Х, то ему появляется окно Внимание, способ доставки и оплаты изменился, оплата наличными и доставка курьером возможна только для города Х, галки переходят на следующие варианты, ели город заполняется из аккаунта и он не Х, то при галки на доставку/оплату курьеру невозможно поставить, появляется то же окно.

- стоимость доставки должна считаться автоматом для EMS, доставка курьером для заказов дороже X скорее всего будет 0, а для товаров дешевле X будет фиксированная сумма, а если выяснится что получатель дальше бесплатной зоны, оператор сам зайдет в заказ и увеличит стоимость доставки, хотя варианты с автоматическим расчетом удаленности обсуждаемы.

- выгрузка яндекс маркет

- уведомления по смс

- оплата WM, ЯД, квитанция Сбербанк, наличными

- доставка курьером или EMS почтой

Работа по договору, оплата ТОЛЬКО СБС в два этапа, 80% после запуска магазина на вашем хостинге, 20% после переноса и запуска на моем хостинге.

Срок до 20 дней.