Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Интернет-магазин одежды на престашоп
Интернет-магазин на престашоп, готовый дизайн есть в PSD, должен быть реализован стандартный функционал движка плюс следующий функционал (стандартный он или нет лучше знать специалисту):
- товары в корзину должны добавляться без перезагрузки страницы, перед перемещением должно проверяться доступное количество товара, с учетом выбранного размера и цвета.
- товары в корзине хранятся в течение N часов с момента их помещения туда, по истечении этого времени они исчезают из корзины и снова доступны в поиске этому и другим покупателям.
- в корзину можно поместить только конкретный товар, т.е. определенного цвета и размера, поэтому если юзер нажал в корзину на главной а не в карточке товара, то всплывает небольшое окошко где он выбирает из доступных цвет и размер и нажимает ок, количество тут не нужно, будет перемещаться одна штука.
- помимо корзины есть блокнот (wishlist), в блокнот можно переместить ссылку на товар, то есть без указания цвета и размера, поэтому этого уточнения перед перемещением не нужно, количество так же не выбирается, и если один и тот же товар несколько раз положили в блокнот, то их не станет там несколько штук, просто ничего не произойдет. В блокноте товары хранятся неограниченное количество времени, до тех пор пока этот товар не купят весь, естественно из поиска и наличия товары находящиеся в блокнотах не исключаются.
- в галерее на главной странице должно быть возможным сделать что бы там крутились как случайные, так и вручную выбранные товары.
- рекламные баннеры хотелось бы что бы на каждой странице можно было поставить разные , какие нужно.
- в вертикальном меню категорий товара нужно иметь возможность размещать ссылки на информационные страницы, новости, опросы, превью статей.
- в превью товаров и карточке товара, основная цена может зачеркиваться и рядом цена со скидкой, в случаях если она на этот товар установлена, или у зарегеного юзера действует накопительная скидка.
- когда юзер заходит в карточку товара, показывается то количество и атрибуты (цвет, размер), для которых этого товара больше всего.
- цвета (цветные квадраты) и размеры (выпадающий список) показываются только доступные для товара, и при выборе этого сочетания идет проверка количества, и без перезагрузки страницы отображается доступное количества товара. Соответственно в выпадающем списке "в корзину" не должно быть больше чем есть в наличии.
- галерея "с этим товаром покупают" может как автоматически заполняться, так и вручную можно привязывать товары друг к другу.
- на странице оформления заказа, неактивные поля "ваши данные" заполняются автоматом из аккаунта если юзер зареген, но если нажать кнопку изменить они становятся активными и их можно редактировать, кнопка сохранить сохраняет изменения (в аккаунте изменений не происходит) и опять делает поля неактивными.
- в доставке и оплате галки по умолчанию стоят доставка/оплата курьеру, если при этом юзер выбирает город не Х, то ему появляется окно Внимание, способ доставки и оплаты изменился, оплата наличными и доставка курьером возможна только для города Х, галки переходят на следующие варианты, ели город заполняется из аккаунта и он не Х, то при галки на доставку/оплату курьеру невозможно поставить, появляется то же окно.
- стоимость доставки должна считаться автоматом для EMS, доставка курьером для заказов дороже X скорее всего будет 0, а для товаров дешевле X будет фиксированная сумма, а если выяснится что получатель дальше бесплатной зоны, оператор сам зайдет в заказ и увеличит стоимость доставки, хотя варианты с автоматическим расчетом удаленности обсуждаемы.
- выгрузка яндекс маркет
- уведомления по смс
- оплата WM, ЯД, квитанция Сбербанк, наличными
- доставка курьером или EMS почтой
Работа по договору, оплата ТОЛЬКО СБС в два этапа, 80% после запуска магазина на вашем хостинге, 20% после переноса и запуска на моем хостинге.
Срок до 20 дней.
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