Создание интернет магазина с 1С интеграцией

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок202 просмотра

Добрый день.

Нужено создать интернет магазин который будет все цены брать из 1С 7.7.

Если заказывают товар с сайта, то в 1С это все отображается. Вообщем что бы 1С была для сайта базой.

Пример структуры сайта: _http://www.aversk.com.ua/

Инетересует сумма, сроки, как будет реализован сайт, руками писатся или на платформе капкой-то. Если на платформе то какой?

15 лет назад
red_kiwi
36 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка торговой площадки

    $2500

    Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...

    AJAXMySQLPHP
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Интернет магазин на Битрикс

    Нужно сделать интернет магазин посуды (нет цветов и размеров) CMS 1C Bitrix в наличии и установлен на хостинге Использовать функционал модуля магазина bexx.shop (подробное описание на bexx.ru) Дизайн не требуется, шаблон дизайна ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин одежды на престашоп

    $500

    Интернет-магазин на престашоп, готовый дизайн есть в PSD, должен быть реализован стандартный функционал движка плюс следующий функционал (стандартный он или нет лучше знать специалисту): - товары в корзину должны добавляться без перезагрузки ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney. обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Drupal + Ubercart

    Нужно прикрутить к существующему сайту club-vaio.ru магазин на модуле Ubercart. Основное пожелание - магазин должен вызываться из меню сверху и вписываться локанично в существующий дизайн сайта

    Drupal
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка интернет магазина

    $200

    Есть дизайн всех страниц интернет магазина в psd. Нужен рабочий функциональный магазин. Нужно: оплата кредитными картами, вопрос-ответ, новости, форма обратной связи, оформление заказа, регистрация. Ваши цены, сроки. Оплата по факту.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад