Создание интернет магазина с 1С интеграцией

Добрый день.

Нужено создать интернет магазин который будет все цены брать из 1С 7.7.

Если заказывают товар с сайта, то в 1С это все отображается. Вообщем что бы 1С была для сайта базой.

Пример структуры сайта: _http://www.aversk.com.ua/

Инетересует сумма, сроки, как будет реализован сайт, руками писатся или на платформе капкой-то. Если на платформе то какой?