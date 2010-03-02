Консультации по составлению ТЗ и выбору платформы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок189 просмотров

Есть рабочий проект, написанный на 1с в 2004 году

Хочу перенести проект на веб сервер

Мотивация :

1. Интеграция с современными платежными системами и партнерскими программами

2. Моральное устаревание системы

3. Желание перенести сервер из рабочих помещений и организовать резервное копирование

4. Интеграция с имеющейся IP PBX по карточке клиента.

Формат общения : Skype : adhar150 . До 30 минут.

Примерное ТЗ прилагается.

15 лет назад
bzm
56 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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