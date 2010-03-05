Дизайн (сайт, лого, стиль) + верстка +друпал

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт12 заявок268 просмотров

Требуется нарисовать, сверстать, настроить ИМ на CMF Drupal. Тексты, картинки, остальные данные имеются в наличии. Задачи к наполнению сайта - стандартные модули, онлайн оплата не требуется, настройка = заполнение полученной инфой, выставление атрибутов, тегов (так же пришлю), темизация шаблона.

Drupal
15 лет назад
LawbreaK
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров