Интернет магазин по продаже женских сумок.
On-line ordering system
Создание web магазина продажи запасных частей:
- сверка заказа (Excel) с каталогом запасных частей;
- проверка на взаимозаменяемость запачных частей;
- проверка наличие на складе;
- оформление заказа;
- отмена заказа;
- ведение заказа;
- выгрузка оформленного заказа в Excel.
Требование:
- интеграция с использованием XML;
- использование MySQL в качестве БД;
- web клиент для администрирования;
- загрузка/выгрузка Excel файлов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется второй интернет магазин аналогичный проекту http://www.weblancer.net/projects/180647.htmlИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, имеется установленный интернет-магазин на WebAsyst ShopScript. Требуется программист, имеющий опыт в доработке его последних версий (последние версии сильно отличаются от предыдущих!) для того, чтобы: - Добавить таблицу в базу данных ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Магазин на основе CMS oscommerce Необходимо будет установить порядка 20 Эдд-оннов, и внести в список около 50 товаров. Возможны небольшие изменения и дополнения по ходу работы. Аналог http://lacoupedor.com/ ...Завершен15 лет назад
- $250
Нужен ИМ на joomla+virtuemart. ТЗ и диз прилагается. Ничего не стандартного. Просто все надо причесать под наши нужды.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть рабочий проект, написанный на 1с в 2004 году Хочу перенести проект на веб сервер Мотивация : 1. Интеграция с современными платежными системами и партнерскими программами 2. Моральное устаревание ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт15 лет назад
Куплена сборка - http://kypi.ru/product_info.php?products_id=3 Работа делится на 2 части: 1. Есть сборка, надо на нее натянуть верстку (она уже есть). Так же надо составить список страниц где не хватает верстки. ...Завершен15 лет назад
Добрый день. Нужено создать интернет магазин который будет все цены брать из 1С 7.7. Если заказывают товар с сайта, то в 1С это все отображается. Вообщем что бы 1С была для сайта ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Интернет-магазин на престашоп, готовый дизайн есть в PSD, должен быть реализован стандартный функционал движка плюс следующий функционал (стандартный он или нет лучше знать специалисту): - товары в корзину должны добавляться без перезагрузки ...Закрыт15 лет назад
Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney. обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад