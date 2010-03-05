On-line ordering system

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Закрыт4 заявки506 просмотров

Создание web магазина продажи запасных частей:

- сверка заказа (Excel) с каталогом запасных частей;

- проверка на взаимозаменяемость запачных частей;

- проверка наличие на складе;

- оформление заказа;

- отмена заказа;

- ведение заказа;

- выгрузка оформленного заказа в Excel.

Требование:

- интеграция с использованием XML;

- использование MySQL в качестве БД;

- web клиент для администрирования;

- загрузка/выгрузка Excel файлов.

MySQL
15 лет назад
alexmhit
46 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров