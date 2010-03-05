Доработка WebAsyst ShopScript

Здравствуйте,

имеется установленный интернет-магазин на WebAsyst ShopScript.

Требуется программист, имеющий опыт в доработке его последних версий (последние версии сильно отличаются от предыдущих!) для того, чтобы:

- Добавить таблицу в базу данных магазина и организовать поиск по этой таблице из интерфейса магазина

- Вместо каталога товаров на главной вывести раздел "Специальные предложения".

- Раздел "Новости" магазина переделать таким образом, чтобы они выводились в виде блога - администраторы магазина публикуют новость, а зарегистрированные пользователи могли бы ее комментировать.