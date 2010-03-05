Добрый день ! Необходимо разработать Интернет - магазин с возможностью добавления товаров самими пользователями а также с возможностью создать свой магазин внутри общего. Нужно будет подключить вебмани для оплаты. Что то вроде озон точка ру, ...
Нужен ИМ на joomla+virtuemart
Нужен ИМ на joomla+virtuemart. ТЗ и диз прилагается.
Ничего не стандартного. Просто все надо причесать под наши нужды.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужно сделать интернет магазин посуды (нет цветов и размеров) CMS 1C Bitrix в наличии и установлен на хостинге Использовать функционал модуля магазина bexx.shop (подробное описание на bexx.ru) Дизайн не требуется, шаблон дизайна ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть рабочий проект, написанный на 1с в 2004 году Хочу перенести проект на веб сервер Мотивация : 1. Интеграция с современными платежными системами и партнерскими программами 2. Моральное устаревание ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт15 лет назад
Куплена сборка - http://kypi.ru/product_info.php?products_id=3 Работа делится на 2 части: 1. Есть сборка, надо на нее натянуть верстку (она уже есть). Так же надо составить список страниц где не хватает верстки. ...Завершен15 лет назад
Добрый день. Нужено создать интернет магазин который будет все цены брать из 1С 7.7. Если заказывают товар с сайта, то в 1С это все отображается. Вообщем что бы 1С была для сайта ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Интернет-магазин на престашоп, готовый дизайн есть в PSD, должен быть реализован стандартный функционал движка плюс следующий функционал (стандартный он или нет лучше знать специалисту): - товары в корзину должны добавляться без перезагрузки ...Закрыт15 лет назад
Нужен готовый интернет магазин торгующий файлами за WebMoney. обязательное условие -место под топ изображение должно быть отведено заранее размер верх 80 пикс ширина логическая.Подробности можно на е-mail , для орентировки прототипом может служить ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно прикрутить к существующему сайту club-vaio.ru магазин на модуле Ubercart. Основное пожелание - магазин должен вызываться из меню сверху и вписываться локанично в существующий дизайн сайтаЗавершен15 лет назад
- $250
Привет, нужно усовершенствовать магазин в плане- -натянуть новый дизайн, -добавить фото story feed на главную страницу -5 новых статей с фото, ротирующиеся между собой -потом линки ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Был куплен скрипт магазина с сайта drupal-shop.ru - необходимо установить его и настроить. Инструкция по настройке прилагается.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт15 лет назад