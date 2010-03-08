Модуль для PrestaShop

Нужно реализовать, желательно, через разработку модуля, такой же вывод товара как на сайте ввв.misterio.ru

Нужно сделать следующее. Заходит пользователь на сайт, выбирает раздел "Женские духи", после этого на странице выводится рандомный товар из массива продуктов раздела "Женские духи". В боковой панели должен сформироваться список всех продуктов в данном разделе.

Далее, например пользователь выбирает "сортировку по бренду" или "алфавитную сортировку", то и в это случае должны произойти вышеуказанные действия, а именно сформироваться массив продуктов по указанному фильтру, например, по букве "А". Случайный продукт из этого массива выводится в центральной колонке, а остальной список продуктов, в виде списка выводится в боковой панели.

Вот как бы и все.

Ваши предложения по стоимости и срокам в по aske 29/44/33.