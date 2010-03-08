Нужно реализовать, желательно, через разработку модуля, такой же вывод товара как на сайте ввв.misterio.ru Нужно сделать следующее. Заходит пользователь на сайт, выбирает раздел "Женские духи", после этого на странице выводится рандомный товар ...
Концептуальный интернет магазин крсметики
Это интернет-магазин, с необычной концепцией. Просим Вас рассмотреть возможность созжание такого сайта, сроки исполнения и ориентировочную стоимость.
С удовольствием ответим за все вопросы по телефону или e-mail.
С Уважением,
Яна Витюховская
+7 917 595 00 70
во вложении - бриф
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создать Интернет магазина на MagentoИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется нарисовать, сверстать, настроить ИМ на CMF Drupal. Тексты, картинки, остальные данные имеются в наличии. Задачи к наполнению сайта - стандартные модули, онлайн оплата не требуется, настройка = заполнение полученной инфой, выставление атрибутов, тегов (так ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт15 лет назад
Создание web магазина продажи запасных частей: - сверка заказа (Excel) с каталогом запасных частей; - проверка на взаимозаменяемость запачных частей; - проверка наличие на складе; - оформление заказа; - отмена ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Интернет магазин по продаже женских сумок.Интернет-магазины32 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется второй интернет магазин аналогичный проекту http://www.weblancer.net/projects/180647.htmlИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте, имеется установленный интернет-магазин на WebAsyst ShopScript. Требуется программист, имеющий опыт в доработке его последних версий (последние версии сильно отличаются от предыдущих!) для того, чтобы: - Добавить таблицу в базу данных ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Магазин на основе CMS oscommerce Необходимо будет установить порядка 20 Эдд-оннов, и внести в список около 50 товаров. Возможны небольшие изменения и дополнения по ходу работы. Аналог http://lacoupedor.com/ ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужен ИМ на joomla+virtuemart. ТЗ и диз прилагается. Ничего не стандартного. Просто все надо причесать под наши нужды.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Есть рабочий проект, написанный на 1с в 2004 году Хочу перенести проект на веб сервер Мотивация : 1. Интеграция с современными платежными системами и партнерскими программами 2. Моральное устаревание ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт15 лет назад