Концептуальный интернет магазин крсметики

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт25 заявок363 просмотра

Это интернет-магазин, с необычной концепцией. Просим Вас рассмотреть возможность созжание такого сайта, сроки исполнения и ориентировочную стоимость.

С удовольствием ответим за все вопросы по телефону или e-mail.

С Уважением,

Яна Витюховская

+7 917 595 00 70

во вложении - бриф

15 лет назад
yana81
Яна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров