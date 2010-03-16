Разработка движка интернет магазина.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт34 заявки456 просмотров

Создать движок интернет магазина на подобие zakazi24.ru. Только движок, дизайн отдельно.

Для разработки можно использовать Фреймворки, готовые движки можно брать только для основы.

Опыт PHP с ООП, MуSQL, JavaScrip, AJAX, XML от 2 лет ., желателен опыт в разработки интернет-магазинов и cms.

Указывайте сроки и цену.

AJAXPHP
15 лет назад
aleks-77
42 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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