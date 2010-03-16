В разработке инет-магазин (сделан на joomla) www.ortosan.ru Все почти готово, осталось прикрутить несколько страниц к движку. (Дизайн страниц полностью есть) страницы: корзина, оформление товара, и несколько страниц с текстом (прикрепил макет для ...
Оптово-розн.интернет-магазин бижутерии и фурнитуры
Полностью готовый к работе интернет-магазин (индивидуальный дизайн и макет) с гарантией и раскруткой
Дружественный интерфейс пользовательской части
Интуитивная в управлении панель администрирования
Каталог продукции с дружественным интерфейсом
Неограниченное число категорий
Неограниченное число продуктов
Неограниченная глубина дерева категорий
Возможность временного отключения показа продуктов
Определение HTML описаний и логотипов категорий
HTML описание продуктов
Фотографии продуктов, которые можно загрузить в трех вариантах (обычная, уменьшенная, увеличенная)
Указание старой и текущей цен для товаров
Система рейтинга продуктов покупателями (голосования за продукты)
Простой поиск по наименованию и описанию продуктов в пользовательской части
Учет остатков товарных позиций на складе
Возможность указания стоимости доставки для каждого продукта индивидуально
Возможность установить бесплатную доставку для продукта
Каждый продукт может быть отнесен к некоторому классу налогообложения
Неограниченное число параметров продуктов
Перекрестный маркетинг / рекомендуемые товары
Прайс-лист
Произвольная настройка порядка сортировки продуктов и категорий
Поиск продуктов в администрировании
Обсуждение продуктов
Импорт продуктов и категорий из Excel (CSV файла)
Экспорт продуктов и категорий в Excel (CSV файл)
Импорт продукции из 1С: Предприятие (списка номенклатуры)
Инструменты для синхронизации каталога продукции
Поддержка конфигурируемых продуктов
Каждый товар может быть добавлен сразу в несколько категорий
Поддержка электронных продуктов
Фотогалерея для каждого продукта
Сравнение товаров
Расширенный поиск по параметрам продуктов
Экспорт продуктов в Яндекс.Маркет
Экспорт товаров в Google Base
Краткая информация о корзине на каждой странице магазина
Вся информация о заказах сохраняется в базе данных
Уведомления о заказах отправляются по электронной почте администратору и покупателю
Оформление заказа за один шаг
Удобное управление заказами
Виртуальная корзина для зарегистрированных и незарегистрированных покупателей
Ограничение на минимальный заказ продукта
Ограничение на минимальную сумму заказа
Возможность открытия виртуальной корзины как в отдельном окне (popup), так и в основном
Возможность отключения виртуальной корзины и создания интернет-каталога
Пошаговое оформление заказов
Быстрое оформление заказов (без регистрации)
Заказ в защищенном режиме (SSL)
Возможность отключения учета остатков продуктов на складе
Настраиваемый список статусов заказов
Трассировка заказов в реальном времени
Поиск заказов в администрировании
Формирование счетов на оплату и квитанций
Возможность выбора конфигурации товара перед добавлением в корзину
Оптимизация для поисковых систем
Система скидок
Рассылка новостей по электронной почте
Редактируемые META Keywords и META Description для каждого продукта и категории
Информационные HTML страницы
Партнерская программа
Модуль обмена ссылками
Удобное управление покупателями
Личный кабинет покупателя
Учет зарегистрированных пользователей
Поиск покупателей в администрировании
Регистрация пользователей
Настраиваемая форма регистрации покупателей
Адресная книга покупателя
Версия для печати страниц с информацией о товарах, прайс-листа, информационных страниц
Экспорт базы данных зарегистрированных покупателей в Excel-файл (CSV)
Уведомления по электронной почте
Группы пользователей
Функция "забыли пароль" для покупателей
Покупатель может выбрать валюту, в которой он хочет просматривать цены на продукты
Формы обратной связи
Системы доставки и оплаты имеют plug-in структуру
Настраиваемая система способов оплаты
Настраиваемая система способов доставки заказов
Обработка кредитных карт
Принимайте к оплате электронные деньги
Интеграция с основными российскими и зарубежными платежными системами
Ограничения в выборе способа оплаты в зависимости от выбранного способа доставки
Поддержка неограниченного количества классов налогообложения
Определение налоговых ставок в зависимости от адреса покупателя (sales taxes)
Расчет НДС для заказов
Расчет стоимости доставки в зависимости от адреса покупателя (страны, области)
Ограничение возможности доставки в определенные страны и регионы
Расчет стоимости доставки в реальном времени
Защита от SQL-инъекций и XSS-атак
Защита от спаммеров и роботов
Оформление заказа при безопасном соединении SSL
"Чувствительная" информация хранится в зашифрованном виде
Заявки фрилансеров
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