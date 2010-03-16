Оптово-розн.интернет-магазин бижутерии и фурнитуры

Полностью готовый к работе интернет-магазин (индивидуальный дизайн и макет) с гарантией и раскруткой

Дружественный интерфейс пользовательской части

Интуитивная в управлении панель администрирования

Каталог продукции с дружественным интерфейсом

Неограниченное число категорий

Неограниченное число продуктов

Неограниченная глубина дерева категорий

Возможность временного отключения показа продуктов

Определение HTML описаний и логотипов категорий

HTML описание продуктов

Фотографии продуктов, которые можно загрузить в трех вариантах (обычная, уменьшенная, увеличенная)

Указание старой и текущей цен для товаров

Система рейтинга продуктов покупателями (голосования за продукты)

Простой поиск по наименованию и описанию продуктов в пользовательской части

Учет остатков товарных позиций на складе

Возможность указания стоимости доставки для каждого продукта индивидуально

Возможность установить бесплатную доставку для продукта

Каждый продукт может быть отнесен к некоторому классу налогообложения

Неограниченное число параметров продуктов

Перекрестный маркетинг / рекомендуемые товары

Прайс-лист

Произвольная настройка порядка сортировки продуктов и категорий

Поиск продуктов в администрировании

Обсуждение продуктов

Импорт продуктов и категорий из Excel (CSV файла)

Экспорт продуктов и категорий в Excel (CSV файл)

Импорт продукции из 1С: Предприятие (списка номенклатуры)

Инструменты для синхронизации каталога продукции

Поддержка конфигурируемых продуктов

Каждый товар может быть добавлен сразу в несколько категорий

Поддержка электронных продуктов

Фотогалерея для каждого продукта

Сравнение товаров

Расширенный поиск по параметрам продуктов

Экспорт продуктов в Яндекс.Маркет

Экспорт товаров в Google Base

Краткая информация о корзине на каждой странице магазина

Вся информация о заказах сохраняется в базе данных

Уведомления о заказах отправляются по электронной почте администратору и покупателю

Оформление заказа за один шаг

Удобное управление заказами

Виртуальная корзина для зарегистрированных и незарегистрированных покупателей

Ограничение на минимальный заказ продукта

Ограничение на минимальную сумму заказа

Возможность открытия виртуальной корзины как в отдельном окне (popup), так и в основном

Возможность отключения виртуальной корзины и создания интернет-каталога

Пошаговое оформление заказов

Быстрое оформление заказов (без регистрации)

Заказ в защищенном режиме (SSL)

Возможность отключения учета остатков продуктов на складе

Настраиваемый список статусов заказов

Трассировка заказов в реальном времени

Поиск заказов в администрировании

Формирование счетов на оплату и квитанций

Возможность выбора конфигурации товара перед добавлением в корзину

Оптимизация для поисковых систем

Система скидок

Рассылка новостей по электронной почте

Редактируемые META Keywords и META Description для каждого продукта и категории

Информационные HTML страницы

Партнерская программа

Модуль обмена ссылками

Удобное управление покупателями

Личный кабинет покупателя

Учет зарегистрированных пользователей

Поиск покупателей в администрировании

Регистрация пользователей

Настраиваемая форма регистрации покупателей

Адресная книга покупателя

Версия для печати страниц с информацией о товарах, прайс-листа, информационных страниц

Экспорт базы данных зарегистрированных покупателей в Excel-файл (CSV)

Уведомления по электронной почте

Группы пользователей

Функция "забыли пароль" для покупателей

Покупатель может выбрать валюту, в которой он хочет просматривать цены на продукты

Формы обратной связи

Системы доставки и оплаты имеют plug-in структуру

Настраиваемая система способов оплаты

Настраиваемая система способов доставки заказов

Обработка кредитных карт

Принимайте к оплате электронные деньги

Интеграция с основными российскими и зарубежными платежными системами

Ограничения в выборе способа оплаты в зависимости от выбранного способа доставки

Поддержка неограниченного количества классов налогообложения

Определение налоговых ставок в зависимости от адреса покупателя (sales taxes)

Расчет НДС для заказов

Расчет стоимости доставки в зависимости от адреса покупателя (страны, области)

Ограничение возможности доставки в определенные страны и регионы

Расчет стоимости доставки в реальном времени

Защита от SQL-инъекций и XSS-атак

Защита от спаммеров и роботов

Оформление заказа при безопасном соединении SSL

"Чувствительная" информация хранится в зашифрованном виде