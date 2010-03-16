Задача для Joomla специалиста

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка148 просмотров

Нужно до-настроить один сайт

необходимы знания в настройках Phoca gallery, search, Virtuemart и всего остального дополнительного..

все подробности в icq 122175169 с пометкой Joomla

стоимость работ и сроки определим поcле собеседования

Joomla
15 лет назад
ayonarap
Айгуль 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптово-розн.интернет-магазин бижутерии и фурнитуры

    Полностью готовый к работе интернет-магазин (индивидуальный дизайн и макет) с гарантией и раскруткой Дружественный интерфейс пользовательской части Интуитивная в управлении панель администрирования Каталог продукции с дружественным интерфейсом Неограниченное ...

    HTMLSQL
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Немного доработать инет-магазин

    В разработке инет-магазин (сделан на joomla) www.ortosan.ru Все почти готово, осталось прикрутить несколько страниц к движку. (Дизайн страниц полностью есть) страницы: корзина, оформление товара, и несколько страниц с текстом (прикрепил макет для ...

    Joomla
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    В приложении ориентировочное описание фунционала магазины, его основная суть. Нужна привязка товаров к единому складу (склад хранится в 1С, версия 8). При заказе товаров происходит учет на складе.

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Концептуальный интернет магазин крсметики

    $2500

    Это интернет-магазин, с необычной концепцией. Просим Вас рассмотреть возможность созжание такого сайта, сроки исполнения и ориентировочную стоимость. С удовольствием ответим за все вопросы по телефону или e-mail. С Уважением, Яна Витюховская ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для PrestaShop

    Нужно реализовать, желательно, через разработку модуля, такой же вывод товара как на сайте ввв.misterio.ru Нужно сделать следующее. Заходит пользователь на сайт, выбирает раздел "Женские духи", после этого на странице выводится рандомный товар ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн (сайт, лого, стиль) + верстка +друпал

    $500

    Требуется нарисовать, сверстать, настроить ИМ на CMF Drupal. Тексты, картинки, остальные данные имеются в наличии. Задачи к наполнению сайта - стандартные модули, онлайн оплата не требуется, настройка = заполнение полученной инфой, выставление атрибутов, тегов (так ...

    Drupal
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • On-line ordering system

    Создание web магазина продажи запасных частей: - сверка заказа (Excel) с каталогом запасных частей; - проверка на взаимозаменяемость запачных частей; - проверка наличие на складе; - оформление заказа; - отмена ...

    MySQL
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад