Интернет-магазин мебели

В разработке инет-магазин (сделан на joomla) www.ortosan.ru Все почти готово, осталось прикрутить несколько страниц к движку. (Дизайн страниц полностью есть) страницы: корзина, оформление товара, и несколько страниц с текстом (прикрепил макет для ...