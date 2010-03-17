Нужен интернет-магазин... простой, можно на Joomla... Сообщайте вашу цену... Цена отдельно без дизайна и с дизайном... С уважением, Алексей
Интернет-магазин мебели
Здравствуйте, нужно сделать магазин обеденной мебели вместо того сайта который есть на www.effezeta-it.ru
Основное требование загрузка товара из прайса excel, у некоторых товаров есть подтовары (варианты исполнения)
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