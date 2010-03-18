Нужен интернет-магазин... простой, можно на Joomla... Сообщайте вашу цену... Цена отдельно без дизайна и с дизайном... С уважением, Алексей
Интернет-магазин на основе zen cart
Ищу специалиста для создания интернет-магазина по продаже чая на основе zen cart. Сайт должен выглядеть как www.far4.net, но по-русски. Фон белый. На первой странице Логотип The O'Dor, телефон + e-mail. Две крупные фотографии, ниже линейка из шести-восьми мелких фотографий, которые меняются при каждой новой загрузке. Ниже миниблог, далее Виды чая текстом. Из всех ссылок внизу нужно оставить только карту сайта, контакты.
Далее нужна настройка корзины с шагами точно повторяющими вышеупомянутый сайт. Никаких платёжных систем и модулей с видами доставки не нужно.
Всё наполнение мы будем проводить сами.
Остальное готов объяснить на словах или при дальнейшей работе.
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