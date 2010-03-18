Интернет-магазин на основе zen cart

Ищу специалиста для создания интернет-магазина по продаже чая на основе zen cart. Сайт должен выглядеть как www.far4.net, но по-русски. Фон белый. На первой странице Логотип The O'Dor, телефон + e-mail. Две крупные фотографии, ниже линейка из шести-восьми мелких фотографий, которые меняются при каждой новой загрузке. Ниже миниблог, далее Виды чая текстом. Из всех ссылок внизу нужно оставить только карту сайта, контакты.

Далее нужна настройка корзины с шагами точно повторяющими вышеупомянутый сайт. Никаких платёжных систем и модулей с видами доставки не нужно.

Всё наполнение мы будем проводить сами.

Остальное готов объяснить на словах или при дальнейшей работе.