Нужен плагин или компонент для товаров

Здравствуйте!

Мне нужен плагин, мамбот или компонент для товаров. Что бы можно было поменять отдельно цвет товара и его фон без загрузки каждой картинки, каждого цвета. Очень сложно объяснить всё это словами поэтому кидаю ссылку где наглядно видно что я имею ввиду.

http://www.stickme.ru/originals/okno2.html