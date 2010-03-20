Нужен плагин или компонент для товаров

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Закрыт1 заявка246 просмотров

Здравствуйте!

Мне нужен плагин, мамбот или компонент для товаров. Что бы можно было поменять отдельно цвет товара и его фон без загрузки каждой картинки, каждого цвета. Очень сложно объяснить всё это словами поэтому кидаю ссылку где наглядно видно что я имею ввиду.

http://www.stickme.ru/originals/okno2.html

HTML
15 лет назад
TimBast
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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