Здравствуйте! Мне нужен плагин, мамбот или компонент для товаров. Что бы можно было поменять отдельно цвет товара и его фон без загрузки каждой картинки, каждого цвета. Очень сложно объяснить всё это словами поэтому кидаю ...
WebAsyst + оплата банковской картой через Райфайзе
необходимо интегрировать платёжный шлюз райфайзен банка для возможности принимать от клиентов оплату через банковские карты
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