Верстаю сайты, которые корректно отображаются на различных устройствах.

Всем привет, меня зовут Борис.

Я занимаюсь версткой сайтов с 2011 года.

За все время выполнена верстка более 150 проектов.

Почему заказывают у меня:

- Адаптивная верстка;

- Подключение и настройка плагинов;

- Поддержка всех современных браузеров;

- Только ручная верстка, без применения конструкторов;

- Аккуратный код с комментариями;

Используемые технологии:

HTML5, CSS3, jQuery, javascript, LESS, Gulp.

Результатом работы будет:

ZIP-архив со всеми необходимыми файлами;

От Вас необходим макет сайта (страниц) в формате PSD (Фотошоп)

и ТЗ (техническое задание), если есть.

Работаю только по предоплате — 30% от стоимости заказа.

Моя страница VK — https://vk.com/wsuit

Моя группа VK — https://vk.com/websuit