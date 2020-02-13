Верстаю сайты, которые корректно отображаются на различных устройствах.
Всем привет, меня зовут Борис.
Я занимаюсь версткой сайтов с 2011 года.
За все время выполнена верстка более 150 проектов.
Почему заказывают у меня:
- Адаптивная верстка;
- Подключение и настройка плагинов;
- Поддержка всех современных браузеров;
- Только ручная верстка, без применения конструкторов;
- Аккуратный код с комментариями;
Используемые технологии:
HTML5, CSS3, jQuery, javascript, LESS, Gulp.
Результатом работы будет:
ZIP-архив со всеми необходимыми файлами;
От Вас необходим макет сайта (страниц) в формате PSD (Фотошоп)
и ТЗ (техническое задание), если есть.
Работаю только по предоплате — 30% от стоимости заказа.
Моя страница VK — https://vk.com/wsuit
Моя группа VK — https://vk.com/websuit
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