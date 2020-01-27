Выполню качественную верстку сайтов. Верстка с PSD макета. Адаптация страниц сайта.

Здравствуйте, меня зовут Юрий. E-mail: [email protected]

Выполню качественную верстку сайтов в строки и без засечек.

На данном этапе я больше сконцентрирован на разработке интерне-магазинов и лендингов.

Личные качества:

Отвественный, Исполнительный,

Быстро обучаюсь, Работаю много и с удовольствиям.

Работаю в сфере Веб-разработки.

Имею четкое понимания заказов за которые берусь для выполнения.

Обладаю знанием создания сайтов под ключ, а именно :

1)Вёрстка

2)Работа с БД

3)Написания сайтов с нуля

4)Корректировка

5)Photoshop

Обладаю знаниями jQuery, PHP, CSS, HTML5, MYSQL.

А также начальным уровнем знаний WordPress.