Yurii-IT-Project

Юрий Вовчок Yurii-IT-Project

 
28 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Выполню качественную верстку сайтов. Верстка с PSD макета. Адаптация страниц сайта.

Здравствуйте, меня зовут Юрий.    E-mail: [email protected]

Выполню качественную верстку сайтов в строки и без засечек.

На данном этапе  я больше сконцентрирован на разработке интерне-магазинов и лендингов.

Личные качества:

Отвественный, Исполнительный,

Быстро обучаюсь, Работаю много и с удовольствиям.

Работаю в сфере Веб-разработки.

Имею четкое понимания заказов за которые берусь для выполнения.

Обладаю знанием создания сайтов под ключ, а именно :

1)Вёрстка

2)Работа с БД

3)Написания сайтов с нуля

4)Корректировка

5)Photoshop

Обладаю знаниями jQuery, PHP, CSS, HTML5, MYSQL.

А также начальным уровнем знаний WordPress.

PHPWordPressMySQLВерстка сайтаHTMLCSSjQueryPhotoshopВерстка из PSD
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
svarodich
Макар 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Необходимо поправить мобильную верстку на сайте
Благодарю за работу. Все хорошо.
Очень доволен этим заказчиком. Рекомендую!!!!
Ответный отзыв
svarodich
Макар 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$115
9 баллов
4 года назад
Необходимо сверстать Личный кабинет и страницу поиска
После уточнения деталей, решили не продолжать сотрудничество. Деньги вернулись, за что +