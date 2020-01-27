Выполню качественную верстку сайтов. Верстка с PSD макета. Адаптация страниц сайта.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. E-mail: [email protected]
Выполню качественную верстку сайтов в строки и без засечек.
На данном этапе я больше сконцентрирован на разработке интерне-магазинов и лендингов.
Личные качества:
Отвественный, Исполнительный,
Быстро обучаюсь, Работаю много и с удовольствиям.
Работаю в сфере Веб-разработки.
Имею четкое понимания заказов за которые берусь для выполнения.
Обладаю знанием создания сайтов под ключ, а именно :
1)Вёрстка
2)Работа с БД
3)Написания сайтов с нуля
4)Корректировка
5)Photoshop
Обладаю знаниями jQuery, PHP, CSS, HTML5, MYSQL.
А также начальным уровнем знаний WordPress.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$80
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Landing92 просмотра
- World-transit104 просмотра
- Web-project96 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
4 года назад
Благодарю за работу. Все хорошо.
Ответный отзыв
Очень доволен этим заказчиком. Рекомендую!!!!
$115
9 баллов
4 года назад
После уточнения деталей, решили не продолжать сотрудничество. Деньги вернулись, за что +