Yuriy71

Юрий Волуев Yuriy71

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Обучение специалиста joomla

    $100

    Только для питерцев необходимо за выходные(суббота-воскресенье ) в офисе на м. Просвещения 1. настроить на сервере и на FTP русифицированную joomla 2. подшить выбранный шаблон 3. провести обучение менеджера по работе с joomla.

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод готового сайта на joomla

    1. подгонка готового сайта на шаблон на джумлу 2. реализация продажи платного доступа к on-line видеоресурсам, 3. генерирование новостей с дружественных сайтов 3. реализация периодической рассылки по адресам в базе 4. обучение менеджера работы с контентом сайта

    JoomlaСайт на Joomla
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад