Нужен текст песни для юбилея/ корпоратива фермерского хозяйства. Стиль можно взять из песни "Комбайнеры" Игоря Растеряева
Музыка и Звуки16 заявок
Закрыт
2 года назад
Нужен текст песни для юбилея/ корпоратива фермерского хозяйства. Стиль можно взять из песни "Комбайнеры" Игоря Растеряева
Только для питерцев необходимо за выходные(суббота-воскресенье ) в офисе на м. Просвещения 1. настроить на сервере и на FTP русифицированную joomla 2. подшить выбранный шаблон 3. провести обучение менеджера по работе с joomla.
1. подгонка готового сайта на шаблон на джумлу 2. реализация продажи платного доступа к on-line видеоресурсам, 3. генерирование новостей с дружественных сайтов 3. реализация периодической рассылки по адресам в базе 4. обучение менеджера работы с контентом сайта