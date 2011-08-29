Наполнение сайта, копирайт

Телефон: 80967265626

E-mail: [email protected]

ICQ: 467-826-081

Цель:

Найти работу специалиста в сфере ІТ (удаленно или с гибким графиком).

Образование:

2006 – … Факультет информатики и компьютерной техники,

Национальный Технический Университет Украины

"Киевский Политехнический Институт"(3 курс стационар)

Дополнительно:

февраль 2008 – … Курсы английского языка(IAESTE courses) Kyiv

Опыт работы:

февраль 2007 --февраль 2008

Интернет-магазин shara.ua

Написание статей и обзоров бытовой техники для интернет-магазина shara.ua

май 2008 – октябрь 2008

Оператор службы тех. поддержки,

Компания Forexservice, Киев

октябрь 2008 – март 2009 Контент-менеджер

IT- менеджер

Интернет портал Prazdnik.com.ua

Навыки работы с компьютером:

• Pascal, C++ (basic), HTML and CSS, PHP(basic)

• Windows, Linux

• Microsoft Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Visual Studio 2005, Abbyy Lingvo

• умение работать в Интернете

Владение языками:

• Украинский и русский (отлично)

• English(хорошо)

Личные качества:

Ответственность, пунктуальность, старательность, порядочность, энергичность, аккуратность, стремление к росту.

Хобби:

Чтение книг, фотография, туризм, вязание крючком