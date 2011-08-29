Телефон: 80967265626
E-mail: [email protected]
ICQ: 467-826-081
Цель:
Найти работу специалиста в сфере ІТ (удаленно или с гибким графиком).
Образование:
2006 – … Факультет информатики и компьютерной техники,
Национальный Технический Университет Украины
"Киевский Политехнический Институт"(3 курс стационар)
Дополнительно:
февраль 2008 – … Курсы английского языка(IAESTE courses) Kyiv
Опыт работы:
февраль 2007 --февраль 2008
Интернет-магазин shara.ua
Написание статей и обзоров бытовой техники для интернет-магазина shara.ua
май 2008 – октябрь 2008
Оператор службы тех. поддержки,
Компания Forexservice, Киев
октябрь 2008 – март 2009 Контент-менеджер
IT- менеджер
Интернет портал Prazdnik.com.ua
Навыки работы с компьютером:
• Pascal, C++ (basic), HTML and CSS, PHP(basic)
• Windows, Linux
• Microsoft Office, Adobe Photoshop, Dreamweaver, Visual Studio 2005, Abbyy Lingvo
• умение работать в Интернете
Владение языками:
• Украинский и русский (отлично)
• English(хорошо)
Личные качества:
Ответственность, пунктуальность, старательность, порядочность, энергичность, аккуратность, стремление к росту.
Хобби:
Чтение книг, фотография, туризм, вязание крючком