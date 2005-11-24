Уважаемые коллеги! Срочно требуются переводчики на долгосрочный проект перевода финансово-экономической документации на английский язык. Работа удаленная, оплата сдельная, знание Традоса привествуется. Не знаете - научим. Спасио всем, кто уже откликнулся...но вас не хватает.
- Переводы55 заявокЗакрыт18 лет назад
Срочно требуются переводчики с английского на литовский язык для долгосрочной работы над техническими переводами. Работа удаленная, оплата сдельная.Копирайтингнет заявокЗакрыт18 лет назад
Срочно требуются технические переводчики с английского языка со знанием продуктов компании Novell.Переводы17 заявокЗакрыт18 лет назад
Выполнение различных работ по переводу и редактированию материалов в области информацилнных технологий. Знание Традоса приветствуется. Работа удаленная, оплата сдельная.Переводы54 заявкиЗакрыт18 лет назад
Требуются переводчики с английского языка с опытом работы в Autodesk или AutoCAD на серьезный проект продолжительностью в 3 месяца. Присылайте CV с указанием проектов, в которых принимали участие, и объемов выполненных переводов.Переводы8 заявокЗакрыт18 лет назад
Иметь представление об архитектуре клиент-сервер, технологиях .Net и SQL. Знание Традоса приветствуется. Нет - научим. Работа удаленная, оплата сдельная.Переводы26 заявокЗакрыт18 лет назад