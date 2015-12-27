Zernida

Валентина Шалыгина Zernida

 
29 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Рерайтер, копирайтер

Контакты:

+7 902 9764473  желаемый способ связи

[email protected]

zernida

http://vk.com/id82739557

Знание языков

Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2013 Топологии построения сетевых коммуникаций

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Отзывы заказчиков
kgorizont
50 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Подбор и размещение картинок на сайте
отличная работа
Отличный заказчик.Советую. Четкое ТЗ, оплата точно в срок. Буду рада сотрудничать снова.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга