Рерайтер, копирайтер
Контакты:
+7 902 9764473 желаемый способ связи
zernida
Знание языков
Русский — родной
Английский — базовые знания
Повышение квалификации, курсы
2013 Топологии построения сетевых коммуникаций
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Портфолио
- Дизайн сайта216 просмотров
- 10 статей261 просмотр
- Статьи269 просмотров
- Модные женские пиджаки и жакеты весна-лето 2016.336 просмотров
- Статья для газеты199 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
8 лет назад
отличная работа
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Советую. Четкое ТЗ, оплата точно в срок. Буду рада сотрудничать снова.
Наполнение сайтов
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга