Zerton

Андрей Жуков Zerton

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка приложений для платформ Android и iOs.

Разработка приложений для различных платформ.

Для решений используются последние технологии в области  разработки.

Подберем оптимальное решение в соответствии с Вашим бюджетом.

Постоянная обратная связь с заказчиком на всех этапах разработки.

E-mail: [email protected]

AndroidiOS
Мобильные приложения
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга