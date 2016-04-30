Разработка приложений для платформ Android и iOs.
Разработка приложений для различных платформ.
Для решений используются последние технологии в области разработки.
Подберем оптимальное решение в соответствии с Вашим бюджетом.
Постоянная обратная связь с заказчиком на всех этапах разработки.
E-mail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Мобильные приложения
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
$10/час
от $200от 7 дней
нет рейтинга