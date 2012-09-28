a89261373184

Андрей a89261373184

 
37 летРоссия/Мытищи
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
GOart
Юрий 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
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Андрей замечательный заказчик. Чётко знает что ему нужно. Советую всем сотрудничать с данным заказчиком! И я так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отлично выполненная работа, с учетом всех пожеланий, спасибо.
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