Отредактировать готовый шаблон

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки138 просмотров

простинький дизайн сайта.хостинг webasyst.сайт www.drakon-mo.ru.Надо сделать под доставку суши.роллов и европейской кухни

13 лет назад
a89261373184
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад
$40
3 дня
Отлично выполненная работа, с учетом всех пожеланий, спасибо.
Андрей замечательный заказчик. Чётко знает что ему нужно. Советую всем сотрудничать с данным заказчиком! И я так же надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

GOart
Юрий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн нового сайта

    Необходимо разработать не сложный и вместе с тем стильный, серьезный дизайн сайта. Вся информация во вложении. Подробности и условия работы - исполнителю. Указывайте стоимость и сроки. Спасибо.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо, используя плагин jsPlumb, написать API

    Необходимо, используя плагин jsPlumb, написать API, которое передавало бы какой-то JSON объект программной части и на основе полученных данных строило бы схему, состоящую из определенных иконок и соединителей между ними (сама схема реализуется за счет ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен дизайн группы ВКонтакте

    $100

    Необходим дизайн группы для вк (меню) - (колонтипы) (логотип)... Оплата по факту или через безопасную сделку. В заявке пожалуйста указывайте примеры ваших работ и бюджет. Заранее спасибо.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простенький дизайн сайта

    $50

    Нужен простой дизайн без особой графики для сайта тематики Сериалы, структура сайта как seasonvar.ru, ничего особого выдумывать не нужно. Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оперативно доделать шапку сайта

    Здравствуйте. Работа до 16:00 сегодняшнего дня. У меня есть готовая и утвержденная шапка сайта, в которую необходимо внести изменения: 1. Добавить красивые стильные кнопочки (1 или 2) 2. Видоизменить картинку. Ничего прорисовывать не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание шаблона сайта

    Есть ресурс mobile-parts.com.ua. Интернет-магазин по продаже запчастей к мобильным и портативным устройствам. Надо запилить удобоваримый шаблон, легкий в восприятии, без особых требований к графическому дизайну. Главное требование - удобство для пользователя (быстро найти нужную ...

    Webasyst
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад