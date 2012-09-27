Дизайн нового сайта

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Закрыт43 заявки236 просмотров

Необходимо разработать не сложный и вместе с тем стильный, серьезный дизайн сайта.

Вся информация во вложении.

Подробности и условия работы - исполнителю.

Указывайте стоимость и сроки.

Спасибо.

13 лет назад
vavon
42 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rubik91
31 год
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня

Заявки фрилансеров

Rubik91
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15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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