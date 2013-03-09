Дизайн филиала компании по образцу

Нужно сделать дизайн вот такого типа:

http://www.act.su/

Т.е. сверху меню, цвета зелёный, жёлтый, белый.

Под меню, большая фотка, справа 2 баннера.

Копировать 1:1 не надо, но за образец взять нужно.

Логотипа нет, сайт будет называться strongtehnik.ru (там же адрес и телефон для дизайна).

http://www.deere.ru/wps/dcom/ru_RU/regional_home.page - это сайт основной компании, в данном случае нужно сделать сайт филиала.

2 страницы: главная и внутреняя.