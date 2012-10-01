Дизайн логотипа интернет-магазина одежды и обуви

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок170 просмотров

Здравствуйте,

Требуется изменить дизайн логотипа интернет-магазина sopaz.ru так чтобы он гармонично вписывался в текущий дизайн. Возможно еще нужно изменить фон сайта.

Указывайте цены и сроки.

Просьба фрилансеров которые в сервисе меньше года не обращаться... нарвался уже на мошенников, больше не хочу.

Спасибо

13 лет назад
trstyleshop
Родион 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
$75
3 дня
Отличный исполнитель. Все быстро, качественно и в срок! Спасибо!
Всегда приятно и комфортно работать, когда заказчик знает чего хочет. Это именно тот случай! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад