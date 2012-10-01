Нужен дизайнер с работами уровня не ниже bitrix24.ru. Просьба оценивать свои возможности адекватно! Необходим редизайн веб-сервиса.
Дизайн логотипа интернет-магазина одежды и обуви
Здравствуйте,
Требуется изменить дизайн логотипа интернет-магазина sopaz.ru так чтобы он гармонично вписывался в текущий дизайн. Возможно еще нужно изменить фон сайта.
Указывайте цены и сроки.
Просьба фрилансеров которые в сервисе меньше года не обращаться... нарвался уже на мошенников, больше не хочу.
Спасибо
Выбранный исполнитель
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