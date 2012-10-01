Дизайн логотипа интернет-магазина одежды и обуви

Здравствуйте,

Требуется изменить дизайн логотипа интернет-магазина sopaz.ru так чтобы он гармонично вписывался в текущий дизайн. Возможно еще нужно изменить фон сайта.

Указывайте цены и сроки.

Просьба фрилансеров которые в сервисе меньше года не обращаться... нарвался уже на мошенников, больше не хочу.

Спасибо