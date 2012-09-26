Нужен дизайнер с работами уровня не ниже bitrix24.ru. Просьба оценивать свои возможности адекватно! Необходим редизайн веб-сервиса.
Приватный проект для Денисова Виктора (Fishcker)
Приватный проект. Реализация дизайна.
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