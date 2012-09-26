Необходим редизайн веб-сервиса

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Закрыт40 заявок306 просмотров

Нужен дизайнер с работами уровня не ниже bitrix24.ru. Просьба оценивать свои возможности адекватно!

Необходим редизайн веб-сервиса.

12 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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