Разработка дизайна баннеров для сайта

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Завершен3 заявки102 просмотра

разработка дизайна 3х тематических баннеров.

13 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
43 года
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад
$200
7 дней
Качественно выполнена работа, хороший дизайн, правильное понимание заказчика. Работа на результат, внесение поправок сколько было нужно. спасибо, Роман!
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
13 лет назад