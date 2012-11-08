Дизайн группы ВКонтакте. Приватно для Antil

$135
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки199 просмотров

Разработка дизайна и разметка группы «ВКонтакте» для брендового сайта по климатическому оборудованию. Проект для Резуненко Романа (Antil).

13 лет назад
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
37 минут назад

Выбранный исполнитель

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$135
4 дня
Проект был завершен в полном соответствии с нашими пожеланиями и мы довольны результатом, так же, как и в первый раз.
Отличный заказчик. Грамотное и четкое задание + приятное общение + своевременная оплата = удачный проект. Желаю удачи и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад