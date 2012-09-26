Дизайн глав. страницы. Приватно для Циттель Ксении

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка178 просмотров

Персональный проект для Циттель Ксении (Lereena). Разработка дизайна главной страницы сайта дилерской сети. Подробности - в переписке.

13 лет назад
alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
36 минут назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$350
5 дней
Не в первый раз сотрудничаем с Ксенией и снова остаемся абсолютно довольны результатами работы. Хочется порекомендовать Ксению как ответственного и квалифицированного исполнителя.
Спасибо Алексею, четкая постановка задачи, предоплата, оплата - все по договоренности и в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад