Мини работа для css/html

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки128 просмотров

Собственно работы, то на 10 минут. Нужно подправить галлерею немного.

Оплата

moneybookers,

paypal

CSSHTML
13 лет назад
sorryMichael
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров