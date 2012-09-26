Дизайнер сайта.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт22 заявки238 просмотров

Добрый день. Нужен талантливой и главное ОТВЕТСТВЕННОЙ дизайнер сайтов на постоянное сотрудничество. Первые заказ будет бес аванса, первые результаты нужно будет показать через 2-3 дня ( так как увеличилось количество мошенников и абсолютно не ответственных исполнителей)

ТЗ в файле.

13 лет назад
AndgeySoroka
79 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров