Дизайнер сайта.

Добрый день. Нужен талантливой и главное ОТВЕТСТВЕННОЙ дизайнер сайтов на постоянное сотрудничество. Первые заказ будет бес аванса, первые результаты нужно будет показать через 2-3 дня ( так как увеличилось количество мошенников и абсолютно не ответственных исполнителей)

ТЗ в файле.