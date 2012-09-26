Обновить главную каталога предприятий

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок125 просмотров

Нужно обновить Главную страницу каталога предприятий - убрать один тип контента, сделать основным другой, сохранив общий стиль. На выходе - макет в PSD.

От вас нужен отклик с портфолио и ориентировочной стоимостью работ.

13 лет назад
nasmeshnic
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров