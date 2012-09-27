Создать дизайн страницы

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок240 просмотров

Есть одностраничный сайт http://armstroy-1.ru/test3.php нужно сохранить структуру, элементы и текст. Сделать дизайн. Сделать до 27.09.2012 18.00.

PHP
13 лет назад
Artem2084
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

starsky3d
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$33
1 день
Первый раз на этом сайте решил что-то заказать и обратился к Илье. Поначалу сомневался, что все сделает вовремя, но на удивление на все мои запросы реагировал очень быстро и работу выполнял четко и качественно!!! За что сильно благодарен ему! Очень хороший специалист, который знает свое дело, так что рекомендую обращаться к нему. Он вас точно не подведет!
Kruto

Заявки фрилансеров

starsky3d
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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