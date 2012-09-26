Требуется несколько иконочек

Добрый день!

Требуется под дизайн сайта http://kamindecor.ru/index.php?productID=39881 отрисовать место для:

Примеры:

http://www.webkamin.ru/catalog/pechi-kamini/jotul/jotul_f3_td_bp/

http://www.sotmarket.ru/product/apple_iphone_4s_64gb.html#

1. Цена

2. Цена в кредит (должно бросаться в глаза)

3. Цена при покупке дымоходов

4. Купить за 1 клик

5. Купить (яркая кнопка)

И принять во внимание, что не к каждому товару будет добавлена например цена при покупке дымоходов.

Нужны иконки: Пример http://roo24.ru/ - Цена, Цена в кредит, Цена при покупке дымоходов

А так же иконки которые будут накладываться на фото - Хит, Скидка, Супер предложение, Новинка

Оплата или Я.Д или перевод с карты на карту. Срок максимально короткий. Желательно не более 3 дней.