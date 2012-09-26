Имеется кроссбраузерный плагин для ВКонтакте для смены стилей и обоев на сайте вконтакте. Нужен человек для создания нескольких подобных темплейтов (css + иконки). Примеры уже имеющихся готовых работ для ...
Дизайн сайта рекламного агентства
Требуется разработать солидный дизайн сайта рекламного агентства.
Нужен яркий сайт, но в то же время читабельный. Приветствуется креатив и интересные идеи.
Уровень работ (надо лучше):
www(.)artox-media(.)by
www(.)seotalk(.)by
www(.)skyname(.)net
www(.)intelsib(.)ru
Заявки фрилансеров
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