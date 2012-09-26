Дизайн сайта рекламного агентства

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Закрыт24 заявки230 просмотров

Требуется разработать солидный дизайн сайта рекламного агентства.

Нужен яркий сайт, но в то же время читабельный. Приветствуется креатив и интересные идеи.

Уровень работ (надо лучше):

www(.)artox-media(.)by

www(.)seotalk(.)by

www(.)skyname(.)net

www(.)intelsib(.)ru

13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров