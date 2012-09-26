Здравствуйте, Требуется изменить дизайн логотипа интернет-магазина sopaz.ru так чтобы он гармонично вписывался в текущий дизайн. Возможно еще нужно изменить фон сайта. Указывайте цены и сроки. Просьба ...
Темплейты (+CSS) для ВКонтакте
Имеется кроссбраузерный плагин для ВКонтакте для смены стилей и обоев на сайте вконтакте.
Нужен человек для создания нескольких подобных темплейтов (css + иконки).
Примеры уже имеющихся готовых работ для примера предоставим.
От человека требуется:
- знание CSS, HTML, Photoshop.
Конечный результат:
- для каждого темплейта папка с css и иконками.
Рассматриваются только кандидатуры с портфолио.
Способ оплаты любой.
Спасибо
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