Темплейты (+CSS) для ВКонтакте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок109 просмотров

Имеется кроссбраузерный плагин для ВКонтакте для смены стилей и обоев на сайте вконтакте.

Нужен человек для создания нескольких подобных темплейтов (css + иконки).

Примеры уже имеющихся готовых работ для примера предоставим.

От человека требуется:

- знание CSS, HTML, Photoshop.

Конечный результат:

- для каждого темплейта папка с css и иконками.

Рассматриваются только кандидатуры с портфолио.

Способ оплаты любой.

Спасибо

CSSHTML
13 лет назад
exfinancier
Владимир 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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