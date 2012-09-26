Есть одностраничный сайт http://armstroy-1.ru/test3.php нужно сохранить структуру, элементы и текст. Сделать дизайн. Сделать до 27.09.2012 18.00.
Нужен дизайн сайта для сервера Lineage 2 High Five
Нужен дизайн сайта для сервера Lineage 2 High Five.
Красиво красочно.
Примеры
http://www.thesettlersonline.ru/ru
Заявки фрилансеров
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