Нужно продумать каталог и некоторые моменты

есть сайт - http://premiumfoto.ru/ ,

1) например тут - http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ слева есть меню им неудобно пользоваться - очень сложно ориентироваться. Нужна идея и реализация.

2) Также нужно продумать дизайн таблиц

3) дизайн цитат - "Фотография не творит чудес — она лишь отражает жизнь такой, какая она есть.

А.Рахманов"

4) ну и шрифт(? не знаю на сколько надо) и цвета выделений в тексте - на этой странице http://premiumfoto.ru/cifrovye-fotografii/ - синий и красный

2 и 3 и 4 не нагружать графикой, а в рамках CSS

пишите цены, сроки и идеи